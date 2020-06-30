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30 июня 2020, 21:26 5

Интрига дня: Александра Клитина призналась, что у нее искусственная грудь

30 июня 2020, 21:26 5
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Бывшая заместитель министра инфраструктуры говорит, что хирурги помогли ей избавиться от детского комплекса
Бывшая заместитель министра инфраструктуры говорит, что хирурги помогли ей избавиться от детского комплекса
Фото из открытых источников
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Нынешняя чиновница государственного космического агентства Александра Клитина считает, что хайп из-за груди придаст ей рейтингов

Об этом эксзаместитель министра инфраструктуры заявила в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK, пишет RegioNews.

Если так страну интересует моя грудь, я скажу: вообще, есть ли у людей логика, может быть у женщины, которой уже почти 40 лет такая грудь натуральная? Да, у меня штучная грудь. У меня был детский комплекс – у меня груди никогда не было, и я решила сделать себе грудь. Поэтому, пожалуйста, можете снова хайпить меня и говорить, что у меня силиконовая грудь. Пожалуйста, делайте мне рейтинги", – сказала Александра Клитина.

Напомним, сегодня утром бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании своей партии "Украина против коррупции" и призвала бороться с "политическими проститутами". На видео чиновница произносила речь в одном купальнике, из которого выглядывали все ее женские прелести.

Ранее, 23 июня, Александра Клитина заявила, что начала работу в должности советника председателя Государственного космического агентства Украины.

Как известно, 27 ноября 2019 года Кабмин уволил Клитину с должности заместителя главы Мининфраструктуры по представлению министра Владислава Криклия.

19 ноября 2019 года в сеть слили запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге, где они обсуждают замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Клитину, которая якобы попала на пост "через постель".

Кроме того, вроде бы Клитина переписувалась с пранкером Джокером, где писала о коррупции в транспортной отрасли и о том, что атаку на нее связывает с нардепом прошлого созыва от БПП Андреем Вадатурским и главой "Укрзализныци" Евгением Кравцовым.

Владислав Криклий партия Мининфраструктуры скандал пиар Александра Клитина
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