"Слуги народу” обрали брендбук і слоган для передвиборної кампанії

Слоган у кампанії поки звучить як "Вирішимо це разом!" Його вже використовує у своїх виступах заступник голови фракції Олександр Корнієнко

Слоган у кампанії поки звучить як "Вирішимо це разом!" Його вже використовує у своїх виступах заступник голови фракції Олександр Корнієнко

Фото: пресслужба ОП

Виборчу кампанію партія будуватиме навколо «Великого будівництва» — глобальної інфраструктурної програми, яку ініціював президент

Про це йдеться у матеріалі "Бабеля", пише RegioNews. За інформацією близького до штабу джерела "Бабеля", брендбук для "слуг" розробив колишній артдиректор телеканалу "Інтер" Артем Гостєв. Він також працював у компанії Кирила Тимошенка GoodMedia. Координаційну раду "Великого будівництва" нещодавно очолив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Офіс президента доручив головам ОДА піар "Великого будівництва" Зеленського. Щоб підвищити рейтинг влади в регіонах, він розіслав главам облдержадміністрацій листи з проханням висвітлювати перебіг цієї програми, підтримувати її в соцмережах, брендувати транспорт і спецтехніку. Контролює виконання доручення колишній голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олександр Курдінович. Центральний виборчий штаб партії працює вже з початку квітня у київському конгресно-виставковому центрі "Парковий", там також розташований "Офіс простих рішень" Михеїла Саакашвілі. За інформацією "Бабеля", ідеологією кампанії займається Корнієнко, медіанапрям веде заступник голови фракції Євгенія Кравчук. Від Офісу президента виборами займаються два заступники голови ОП — Кирило Тимошенко і Сергій Трофимов, а також перший помічник президента Сергій Шефір. Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у праймеріз "Слуг народу" на кандидата в мери Києва будуть брати участь четверо народних депутатів. Також "Слуги народу" заявили, що ще не визначилися із кандидатом на довиборах у 208 окрузі.

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