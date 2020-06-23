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23 червня 2020, 12:14 13

Колишня заступниця Криклія стала радницею голови Державного космічного агентства

23 червня 2020, 12:14 13
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З Мінінфраструктури Олександра Клітіна пішла зі скандалом
З Мінінфраструктури Олександра Клітіна пішла зі скандалом
Фото: Олександра Клітіна Facebook
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Колишня заступниця голови Мінінфраструктури з питань євроінтеграції Олександра Клітіна заявила, що розпочала роботу на посаді радника голови Державного космічного агентства України.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

У коментарях до свого посту Клітіна зазначила, що "допомагає Агенству з міжнародним партнерством, донорами та МФО".

Як відомо, 27 листопада 2019 року Кабмін звільнив Клітіну з посади заступника голови Мінінфраструктури за поданням міністра Владислава Криклія.

19 листопада 2019 року у мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Клітіну, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Крім того, начебто Клітіна переписувалась з пранкером Джокером, де писала про корупцію у транспортній галузі і про те, що атаку на неї пов’язує з нардепом минулого скликання від БПП Андрієм Вадатурським та головою "Укрзалізниці" Євгенієм Кравцовим.

Намагаюсь допомогти Космічному агентству залучити допомогу донорів та МФО, щоб реалізувати серію інноваційних проєктів,...

Опубліковано Aleksandra Klitina Понеділок, 22 червня 2020 р.

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