09:49  30 червня
В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні
12:21  30 червня
"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти
13:29  30 червня
Головний податківець Любченко провів через "фірми Єрмака" 15 млрд грн - Гео Лерос
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 15:46 2

У Києві шахрай намагався продати посаду керівника управління Нацбанку

30 червня 2020, 15:46 2
Читайте также на русском языке
Колишній банкір продавав посаду за 25 тисяч доларів
Колишній банкір продавав посаду за 25 тисяч доларів
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління одного з комерційних банків, який "продавав" посаду начальника одного із управлінь Нацбанку за 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, шахрай робив вигляд, що працює в інтересах одного із заступників голови Нацбанку. Потенційним покупцям посади він говорив, що частина хабаря буде розподілена між учасниками конкурсної комісії для призначення кандидата на посаду.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, тривають слідчі дії щодо викриття схеми, встановлення всіх причетних і обставин злочину.

Нагадаємо, з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації був звільнений підозрюваний у корупції Андрій Балонь.

Київ шахраї корупція Нацбанк торговля посада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Аеропорт "Київ" звільнить половину своїх співробітників
30 червня 2020, 14:42
Омелян проти НАБУ: детективи перекрутили слова і пропонували підписати протокол з помилкою
30 червня 2020, 14:19
СБУ викрила прикордонників, які продавали інформацію з державних баз даних
30 червня 2020, 14:14
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »