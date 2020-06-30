У Києві шахрай намагався продати посаду керівника управління Нацбанку
Правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління одного з комерційних банків, який "продавав" посаду начальника одного із управлінь Нацбанку за 25 тисяч доларів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, шахрай робив вигляд, що працює в інтересах одного із заступників голови Нацбанку. Потенційним покупцям посади він говорив, що частина хабаря буде розподілена між учасниками конкурсної комісії для призначення кандидата на посаду.
Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні СБУ.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, тривають слідчі дії щодо викриття схеми, встановлення всіх причетних і обставин злочину.
Нагадаємо, з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації був звільнений підозрюваний у корупції Андрій Балонь.