У Києві шахрай намагався продати посаду керівника управління Нацбанку

Колишній банкір продавав посаду за 25 тисяч доларів

Колишній банкір продавав посаду за 25 тисяч доларів

Фото: flickr

Правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління одного з комерційних банків, який "продавав" посаду начальника одного із управлінь Нацбанку за 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, шахрай робив вигляд, що працює в інтересах одного із заступників голови Нацбанку. Потенційним покупцям посади він говорив, що частина хабаря буде розподілена між учасниками конкурсної комісії для призначення кандидата на посаду.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, тривають слідчі дії щодо викриття схеми, встановлення всіх причетних і обставин злочину.

Нагадаємо, з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації був звільнений підозрюваний у корупції Андрій Балонь.