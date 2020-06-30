В Киеве мошенник пытался продать должность руководителя управления Нацбанка

Бывший банкир продавал должность за 25 тысяч долларов

Бывший банкир продавал должность за 25 тысяч долларов

Фото: flickr

Правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который "продавал" должность начальника одного из управлений Нацбанка за 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мошенник делал вид, что работает в интересах одного из заместителей главы Нацбанка. Потенциальным покупателям должности он говорил, что часть взятки будет распределена между участниками конкурсной комиссии для назначения кандидата на должность.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов", - говорится в сообщении СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, продолжаются следственные действия по разоблачению схемы, установления всех причастных и обстоятельств преступления.

Напомним, c должности главы Кировоградской областной государственной администрации был уволен подозреваемый в коррупции Андрей Балонь.