В Киеве мошенник пытался продать должность руководителя управления Нацбанка
Правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который "продавал" должность начальника одного из управлений Нацбанка за 25 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, мошенник делал вид, что работает в интересах одного из заместителей главы Нацбанка. Потенциальным покупателям должности он говорил, что часть взятки будет распределена между участниками конкурсной комиссии для назначения кандидата на должность.
Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов", - говорится в сообщении СБУ.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, продолжаются следственные действия по разоблачению схемы, установления всех причастных и обстоятельств преступления.
Напомним, c должности главы Кировоградской областной государственной администрации был уволен подозреваемый в коррупции Андрей Балонь.