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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 15:46 6

В Киеве мошенник пытался продать должность руководителя управления Нацбанка

30 июня 2020, 15:46 6
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Бывший банкир продавал должность за 25 тысяч долларов
Бывший банкир продавал должность за 25 тысяч долларов
Фото: flickr
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Правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который "продавал" должность начальника одного из управлений Нацбанка за 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мошенник делал вид, что работает в интересах одного из заместителей главы Нацбанка. Потенциальным покупателям должности он говорил, что часть взятки будет распределена между участниками конкурсной комиссии для назначения кандидата на должность.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов", - говорится в сообщении СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, продолжаются следственные действия по разоблачению схемы, установления всех причастных и обстоятельств преступления.

Напомним, c должности главы Кировоградской областной государственной администрации был уволен подозреваемый в коррупции Андрей Балонь.

Киев мошенники торговля коррупция должность Нацбанк
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