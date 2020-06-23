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23 червня 2020, 17:44 2

На Рівненщині сталися сутички біля офісу народного депутата від "Слуги народу"

23 червня 2020, 17:44 2
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Сутички сталися між представниками "Національного корпусу" та поліцією
Сутички сталися між представниками "Національного корпусу" та поліцією
Фото: Суспільне
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У місті Березне Рівненської області представники партії "Національний корпус" вимагали зустрічі із нардепом-мажоритарником від "Слуги народу" Сергієм Литвиненком. Вони хотіли почути пояснення щодо законопроєкту про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Керівник обласного осередку "Національного корпусу" Ігор Сухий підтвердив, що участь в акції беруть їхні представники, є також ветерани бойових дій і місцеві жителі.

Біля будівлі чергували правоохоронці, які мали при собі гумові палиці та газові балончики. Коли нардеп покинув місце зустрічі – стались сутички й було чути кілька пострілів. На відео видно, що правоохоронці затримали кількох людей.

Фрагмент трансляції оприлюднив учасник АТО з Березного Андрій Усач.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві "Нацкорпус" приніс під офіс партії Шарія труну і пляшку пива.

Слуга народа депутат Рівне Нацкорпус поліція
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