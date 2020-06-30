На Ровенщине депутаты просят Зеленского создать пятый район
Они недовольны проектом нового районирования области
Они недовольны проектом нового районирования области
Депутаты Гощанского районного совета обратятся к президенту Зеленского с просьбой в рамках реформы децентрализации создать в области пять районов вместо предложенных четырех.
Соответствующее решение было принято на сессии в пятницу, 29 июня, передает RegioNews.
За обращение к президенту, а также в Кабмин и Верховную Раду проголосовали 28 депутатов.
Они просят создать единый район на базе Гощанского, Корецкого и Острожского районов.
Согласно следующему этапу формирования административно-территориального устройства, в Ровенской предусмотрели образование четырех районов.
Напомним, 23 июня в городе Березное Ровенской области произошли столкновения возле офиса народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко.
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