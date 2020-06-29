Випускникам з ОРДЛО дозволили не йти на обсервацію перед здачею ЗНО

Також можуть не проходити самоізоляцію громадяни, які отримають негативний ПЛР-тест

Також можуть не проходити самоізоляцію громадяни, які отримають негативний ПЛР-тест

Фото: flickr

Абітурієнти із тимчасово окупованих територій, які приїжджають здавати ЗНО, можуть не проходити обсервацію.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, особи, які прибувають в Україну з тимчасово окупованих територій, повинні проходити самоізоляцію, встановивши додаток "Дій вдома”, або здати ПЛР-тест, який покаже відсутність коронавірусу.

Якщо на території України вони здадуть ПЛР-тест, який виявиться негативним, в такому випадку самоізоляцію їм проходити не потрібно", - сказав міністр.

Ця вимога не стосується учнів, які приїжджають в Україну з непідконтрольних територій для складання ЗНО або вступу до українських вишів.

Міністр також нагадав, що під час останнього засідання Уряду дозволили не проходити обсервацію людям, які після приїзду з-за кордону пройшли дослідження методом ПЦР і воно виявилося негативним.

Нагадаємо, Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня за умови дотримання низки протиепідемічних заходів.