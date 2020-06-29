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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 13:15 3

Выпускникам с ОРДЛО разрешили не идти на обсервацию перед сдачей ВНО

29 июня 2020, 13:15 3
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Также могут не проходить самоизоляцию граждане, которые получат отрицательный ПЦР-тест
Также могут не проходить самоизоляцию граждане, которые получат отрицательный ПЦР-тест
Фото: flickr
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Абитуриенты с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО, могут не проходить обсервацию.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, лица, которые прибывают в Украину с временно оккупированных территорий, должны проходить самоизоляцию, установив приложение "Действуй дома", или сдать ПЦР-тест, который покажет отсутствие коронавируса.

Если на территории Украины они сдадут ПЦР-тест, который окажется отрицательным, в таком случае самоизоляцию им проходить не нужно", - сказал министр.

Это требование не касается учеников, которые приезжают в Украину с неподконтрольных территорий для прохождения ВНО или вступления в украинские вузы.

Министр также напомнил, что во время последнего заседания правительства позволили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследования методом ПЦР и оно оказалось отрицательным.

Напомним, Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля при условии соблюдения ряда противоэпидемических мероприятий.

ОРДЛО обсервация ВНО Максим Степанов абитуриент
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