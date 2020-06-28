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Ситуація в ООС: троє українських військових отримали поранення, один загинув
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28 червня 2020, 10:18 1

Ситуація в ООС: троє українських військових отримали поранення, один загинув

28 червня 2020, 10:18 1
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Окупанти використовували заборонене озброєння
Окупанти використовували заборонене озброєння
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики вели вогонь поблизу Верхньоторецької, Широкіно, Водяного, Авдіївки, Гранітного і Мар'їнки. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" окупанти стріляли поблизу Світлодарська, Кримського, Горіхово і Новотошківского.

Окупанти застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", - повідомили в штабі ООС.

У штабі з жалем повідомили, що Україна втратила одного мужнього воїна, ще троє військовослужбовців отримали поранення.

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили "тишу" поблизу населеного пункту Миронівський. Втрат серед українських вояків немає.

Нагадаємо, добою раніше бойовики порушили "тишу" сім разів, є поранений.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли поранення
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