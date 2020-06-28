Бойовики знову закривають пункти пропуску на Донбасі
Обмеження почне діяти сьогодні
Обмеження почне діяти сьогодні
Окупаційні "влада ДНР" знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ починає діяти з 28 червня.
Як передає RegioNews, про це йдеться в указі "влади ДНР".
Так, "указ" призупиняє дію пунктів указу "Про введення режиму підвищеної готовності", що стосуються "пропуску через кордон на територію України та пропуску з України в "ДНР".
За словами місцевого "депутата", пункт пропуску буде закритий до нормалізації ситуації з пандемією в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке", щоб випускники шкіл могли взяти участь у ЗНО.
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