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28 червня 2020, 11:48 6

Бойовики знову закривають пункти пропуску на Донбасі

28 червня 2020, 11:48 6
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Обмеження почне діяти сьогодні
Обмеження почне діяти сьогодні
Фото: з відкритих джерел
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Окупаційні "влада ДНР" знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ починає діяти з 28 червня.

Як передає RegioNews, про це йдеться в указі "влади ДНР".

Так, "указ" призупиняє дію пунктів указу "Про введення режиму підвищеної готовності", що стосуються "пропуску через кордон на територію України та пропуску з України в "ДНР".

За словами місцевого "депутата", пункт пропуску буде закритий до нормалізації ситуації з пандемією в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке", щоб випускники шкіл могли взяти участь у ЗНО.

ОРДЛО Донбас бойовики КПВВ ДНР
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