Бойовики знову закривають пункти пропуску на Донбасі

Обмеження почне діяти сьогодні

Обмеження почне діяти сьогодні

Фото: з відкритих джерел

Окупаційні "влада ДНР" знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ починає діяти з 28 червня.

Як передає RegioNews, про це йдеться в указі "влади ДНР".

Так, "указ" призупиняє дію пунктів указу "Про введення режиму підвищеної готовності", що стосуються "пропуску через кордон на територію України та пропуску з України в "ДНР".

За словами місцевого "депутата", пункт пропуску буде закритий до нормалізації ситуації з пандемією в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке", щоб випускники шкіл могли взяти участь у ЗНО.