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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 11:29 10

В Луганській області внаслідок обвалу загинув шахтар

29 червня 2020, 11:29 10
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Ще одного гірника госпіталізували із чисельними травмами
Фото: Facebook
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Внаслідок обвалу на шахті "Привільнянська" в місті Лисичанськ Луганської області загинув шахтар.

Про це в Facebook повідомив народний депутат Михайло Волинець, передає RegioNews.

Відомо, що аварія сталася о 23:30 через обвал на шахті "Привільнянська", що належить ПАТ "Лисичанськвугілля".

О 23.30 через обвал на шахті "Привільнянська" ПАТ "Лисичанськвугілля" загинув шахтар. Його колегу з чисельними переломами гірничорятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню та доставили у лікарню м. Лисичанськ", - повідомив Волинець.

Як повідомляє "Укрінформ", в ГУ ДСНС у Луганській області підтвердили загибель шахтаря.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв шахтарям з Львівської області, які два дні стояли під будівлею ОП, вирішити проблему із заборгованістю по зарплатах.

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