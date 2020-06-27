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27 червня 2020, 14:16 2

Після обіцянки Зеленського страйкуючим шахтарям виплатили частину боргу

27 червня 2020, 14:16 2
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До повного погашення боргу ще далеко
До повного погашення боргу ще далеко
Фото: з відкритих джерел
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Компанія "Центренерго" виплатила 8,75 млн гривень шахтарям, які мітингували під Офісом президента і Кабміном.

Як передає RegioNews, про це повідомив глава фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

За його словами, шахтарі вимагали погашення боргів по зарплаті, а керівництво шахти - розрахунку від "Центренерго" на суму 8,75 млн гривень.

Повідомляю, що поточний борг державної компанії "Центренерго" перед шахтою "Надія" за підписаними актами вчора виплачено в повному обсязі. Таким чином, у відповідності з планом і графіком виплат, будуть закриті борги перед іншими державними шахтами", - йдеться в повідомленні.

У той же час, наголошується, що виплата даного боргу не вирішує повністю проблеми шахти "Надія", податковий борг якої складає 145 млн гривень.

"Повідомлялося про випадки корупції на шахті і про те, що колишнє керівництво привласнювало кошти "Надії". Нацполіція зараз розслідує ці справи. 6 червня Міністерство енергетики призначила нового директора шахти "Надія". Сподіваюся, він зможе навести порядок на підприємстві", - підсумував Сенниченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський пообіцяв шахтарям з Львівської області, які два дні стояли під будівлею ОП, вирішити проблему із заборгованістю по зарплатах.

Володимир Зеленський борги шахтарі зарплати гроші
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