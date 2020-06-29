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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 11:29 10

В Луганской области в результате обвала погиб шахтер

29 июня 2020, 11:29 10
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Еще один горняк госпитализирован с многочисленными травмами
Фото: Facebook
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В результате обвала на шахте "Привольнянская" в городе Лисичанск Луганской области погиб шахтер.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Михаил Волынец, передает RegioNews.

Известно, что авария произошла в 23:30 из-за обвала на шахте "Привольнянская", которая принадлежит ОАО "Лисичанскуголь".

В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянское" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу г.Лисичанск", - сообщил Волынец.

Как сообщает "Укринформ", в ГУ ДСНС в Луганской области подтвердили гибель шахтера.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал шахтерам из Львовской области, которые два дня стояли под зданием ОП, решить проблему с задолженностями по зарплатам.

шахтеры шахта смерти Луганская область Лисичанск
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