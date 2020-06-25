Зведення ООС: два обстріли, втрат немає

Тишу на ділянках бойового зіткнення використали на дообладнання наших позицій

Тишу на ділянках бойового зіткнення використали на дообладнання наших позицій

25 червня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російські збройні формування двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 25 червня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 25 червня 2020 р.

Нагадаємо, збройні формування РФ за минулу добу 5 разів порушили режим припинення вогню.