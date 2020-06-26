Зведення ООС: один поранений, шість обстрілів

Втрати противника уточнюються

Втрати противника уточнюються

26 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Кримське російські збройні формування тричі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і 120-ти міліметрових мінометів, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення, а також станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Під прицілом мінометів калібру 82 мм опинилися й околиці Катеринівки, а по оборонцях Хутору Вільний агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Шумів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу та надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, на ранок 26 червня повідомлялося, що минулої доби бойовики порушили "тишу" сім раз, є поранений.