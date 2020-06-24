Під офісом Зеленського зібралися шахтарі. Що сталося
Президент Володимир Зеленський пообіцяв шахтарям із Львівської області, які два дні стояли під будівлею ОП, вирішити проблему із заборгованістю по зарплатах.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Facebook депутата Юрія Камельчука.
"Дайте мені пару днів. Я зараз розберуся з "Центренерго", чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому до своїх родин, я розберуся",- заявив Зеленський.
Нагадаємо, вчора гірники шахти "Надія" із міста Соснівка стояли під ОП і заявляли, що 800 працівникам не виплатили в загальній сумі 58 млн гривень. Протестувальники наголосили, що не підуть, поки не почують конкретики у вирішенні питання.
Дякую Володимир Зеленський за виявлену повагу і увагу до гірників шахти "Надія" з м.Соснівки, Львівської області мого...Опубліковано Юрієм Камельчуком Середа, 24 червня 2020 р.
Раніше повідомлялося, що шахтарі, які бастували на шахті "Комсомольська" в підконтрольному бойовикам Антрациті Луганської області, припинили акцію протесту і вийшли на поверхню.