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24 червня 2020, 15:31 15

Під офісом Зеленського зібралися шахтарі. Що сталося

24 червня 2020, 15:31 15
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Президент пообіцяв розібратися з боргами по виплатах шахтарям
Президент пообіцяв розібратися з боргами по виплатах шахтарям
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Президент Володимир Зеленський пообіцяв шахтарям із Львівської області, які два дні стояли під будівлею ОП, вирішити проблему із заборгованістю по зарплатах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Facebook депутата Юрія Камельчука.

"Дайте мені пару днів. Я зараз розберуся з "Центренерго", чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому до своїх родин, я розберуся",- заявив Зеленський.

Нагадаємо, вчора гірники шахти "Надія" із міста Соснівка стояли під ОП і заявляли, що 800 працівникам не виплатили в загальній сумі 58 млн гривень. Протестувальники наголосили, що не підуть, поки не почують конкретики у вирішенні питання.

Дякую Володимир Зеленський за виявлену повагу і увагу до гірників шахти "Надія" з м.Соснівки, Львівської області мого...

Опубліковано Юрієм Камельчуком Середа, 24 червня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що шахтарі, які бастували на шахті "Комсомольська" в підконтрольному бойовикам Антрациті Луганської області, припинили акцію протесту і вийшли на поверхню.

Володимир Зеленський борги шахтарі зарплати Офіс президента
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