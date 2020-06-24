Під офісом Зеленського зібралися шахтарі. Що сталося

Президент пообіцяв розібратися з боргами по виплатах шахтарям

Президент пообіцяв розібратися з боргами по виплатах шахтарям

Президент Володимир Зеленський пообіцяв шахтарям із Львівської області, які два дні стояли під будівлею ОП, вирішити проблему із заборгованістю по зарплатах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Facebook депутата Юрія Камельчука.

"Дайте мені пару днів. Я зараз розберуся з "Центренерго", чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому до своїх родин, я розберуся",- заявив Зеленський.

Нагадаємо, вчора гірники шахти "Надія" із міста Соснівка стояли під ОП і заявляли, що 800 працівникам не виплатили в загальній сумі 58 млн гривень. Протестувальники наголосили, що не підуть, поки не почують конкретики у вирішенні питання.

Дякую Володимир Зеленський за виявлену повагу і увагу до гірників шахти "Надія" з м.Соснівки, Львівської області мого... Опубліковано Юрієм Камельчуком Середа, 24 червня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що шахтарі, які бастували на шахті "Комсомольська" в підконтрольному бойовикам Антрациті Луганської області, припинили акцію протесту і вийшли на поверхню.