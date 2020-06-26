Справа Гандзюк: Левіна триматимуть під вартою до Дня незалежності
Олексію Левіну продовжили запобіжний захід до 24 серпня
Олексію Левіну продовжили запобіжний захід до 24 серпня
Левін є одним з підозрюваних в організації вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк
Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк".
Організатору вбивства Катерини Гандзюк Олексію Левіну продовжили термін тримання під вартою до 24.08", - йдеться у дописі.
Організатору вбивства Катерини Гандзюк Олексію Левіну продовжили термін тримання під вартою до 24.08. Сьогодні ми ще...Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Пʼятниця, 26 червня 2020 р.
Нагадаємо, учора, 25 червня прокуратура вдруге завершила досудове розслідування щодо Мангера та Левіна.
За версією слідства, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер разом з Левіним замовили завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що спричинило її смерть.
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