В Херсоне журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса – ОГА

Участие представителей СМИ в мероприятиях во время визита президента ограничили из-за угрозы инфицирования COVID-19

Участие представителей СМИ в мероприятиях во время визита президента ограничили из-за угрозы инфицирования COVID-19

Херсонская ОГА объяснила причины того, почему на мероприятия с участием главы государства аккредитовали не все местные СМИ

Херсонская ОГА опубликовала на своей странице в Facebook официальное объяснение того факта, что на мероприятия,в которых принимал участие Владимир Зеленский, пригласили не все местные средства массовой информации, пишет RegioNews.

В связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневную фиксацию антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии была ограничена. Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть грамотно освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики. Из-за этого представители СМИ, которые не имеют аккредитации, и, соответственно, редакционного задания, а также блоггеры не были приглашены", - говорится в сообщении ОГА.

В ОГА также подчеркнули, что из всех объектов, на которых находился Зеленский, осуществлялась прямая трансляция на страницах Офиса президента и облгосадминистрации.

Сегодня состоялась замечательная и значимая пресс-событие для Херсонской области с участием Президента Украины и представителей... Опубликовано Херсонская областная государственная администрация П'ятниця 26 июня 2020 года.

Напомним, сегодня ряд херсонских СМИ опубликовала пустые страницы про визит Зеленского в область. Журналисты "взбунтовались" из-за отказа в аккредитации на встречу с президентом.