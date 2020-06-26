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26 июня 2020, 20:40 9

В Херсоне журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса – ОГА

26 июня 2020, 20:40 9
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Херсонская ОГА объяснила причины того, почему на мероприятия с участием главы государства аккредитовали не все местные СМИ

Херсонская ОГА опубликовала на своей странице в Facebook официальное объяснение того факта, что на мероприятия,в которых принимал участие Владимир Зеленский, пригласили не все местные средства массовой информации, пишет RegioNews.

В связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневную фиксацию антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии была ограничена.

Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть грамотно освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики.

Из-за этого представители СМИ, которые не имеют аккредитации, и, соответственно, редакционного задания, а также блоггеры не были приглашены", - говорится в сообщении ОГА.

В ОГА также подчеркнули, что из всех объектов, на которых находился Зеленский, осуществлялась прямая трансляция на страницах Офиса президента и облгосадминистрации.

Сегодня состоялась замечательная и значимая пресс-событие для Херсонской области с участием Президента Украины и представителей...

Опубликовано Херсонская областная государственная администрация П'ятниця 26 июня 2020 года.

Напомним, сегодня ряд херсонских СМИ опубликовала пустые страницы про визит Зеленского в область. Журналисты "взбунтовались" из-за отказа в аккредитации на встречу с президентом.

Владимир Зеленский Херсонская ОГА президент журналисты Херсон СМИ визит
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