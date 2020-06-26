Партія "Голос" позбавила мандата Вакарчука

Але він залишається активним членом партії

Але він залишається активним членом партії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook політичного діяча

На жаль, Верховна Рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовільнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата", - сказав Вакарчук звертаючись до делегатів.

Після припинення депутатських повноважень він залишається членом партії, а до фракції "Голосу" приєднається наступний кандидат з передвиборчого списку.

Я і надалі залишатимуся членом партії настільки довго, наскільки буду приносити користь партії, і поки партія сприятиме європейському розвитку країни", – відзначив політик.

З’їзд партії "Голос" також затвердив оновлений статут партії. Нова редакція статуту деталізує процедури створення місцевих партійних організацій.

Раніше повідомлялось, що народний депутат Святослав Вакарчук вирішив вийти із фракції "Голос".

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославові Вакарчуку припинити депутатські повноваження.