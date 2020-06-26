Партия "Голос" лишила мандата Вакарчука

Но он остается активным членом партии

Но он остается активным членом партии

Фото: Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook политического деятеля

К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решение свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", - сказал Вакарчук обращаясь к делегатам.

После прекращения депутатских полномочий он остается членом партии, а ко фракции "Голоса" присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

Я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны", – отметил политик.

Съезд партии "Голос" также утвердил обновленный устав партии. Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций.

Ранее сообщалось, что народный депутат Святослав Вакарчук решил выйти из фракции "Голос".

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о том, что покидает стены Верховной рады.

18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.