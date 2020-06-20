В зоні ООС загострення, поранені двоє військових
20 травня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Неподалік населеного пункту Оріхове противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю.
Поблизу Хутора Вільний ворог стріляв з артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, а також мінометів різних калібрів.
По околицях Новоолександрівки агресор вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Протягом години окупанти випустили 13 мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Новозванівки", - йдеться в повідомленні.
Захисників Троїцького ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів та стрілецької зброї, а по українських воїнах в населеному пункті Шуми агресор випустив 13 артилерійських снарядів калібру 122 мм.
Оборонців Попасної загарбники обстріляли з артилерійських систем 122 мм калібру, 120-ти та 82 мм мінометів і стрілецької зброї.
122-й калібр ворог застосував і по наших опорних пунктах в районі населеного пункту Золоте-4, а по Луганському задіяв міномети 82-го калібру. По околицях Новотошківського ворог випустив міни 120-го та 82-го калібру.
Поруч з Авдіївкою агресор стріляв із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Павлополя противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП і гранатометів.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.