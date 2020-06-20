10:48  20 червня
За добу в Україні 841 випадок COVID-19, кількість нових хворих дещо знизилась
13:47  20 червня
Зеленський прибрав Єрмака із наглядової ради "Укроборонпрому"
12:14  20 червня
Львівщина лідирує по кількості нових хворих на COVID-19
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 18:42 11

В зоні ООС загострення, поранені двоє військових

20 червня 2020, 18:42 11
Читайте также на русском языке
Обстріли велися по всій лінії розмежування із надважкого озброєння
Обстріли велися по всій лінії розмежування із надважкого озброєння
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

20 травня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населеного пункту Оріхове противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю.

Поблизу Хутора Вільний ворог стріляв з артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, а також мінометів різних калібрів.

По околицях Новоолександрівки агресор вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Протягом години окупанти випустили 13 мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Новозванівки", - йдеться в повідомленні.

Захисників Троїцького ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів та стрілецької зброї, а по українських воїнах в населеному пункті Шуми агресор випустив 13 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Оборонців Попасної загарбники обстріляли з артилерійських систем 122 мм калібру, 120-ти та 82 мм мінометів і стрілецької зброї.

122-й калібр ворог застосував і по наших опорних пунктах в районі населеного пункту Золоте-4, а по Луганському задіяв міномети 82-го калібру. По околицях Новотошківського ворог випустив міни 120-го та 82-го калібру.

Поруч з Авдіївкою агресор стріляв із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Павлополя противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП і гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

ООС війна обстріл штаб АТО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
За минулу добу на Донбасі 8 обстрілів, двоє військових поранені
20 червня 2020, 10:26
В зоні ООС 5 обстрілів, двоє військових поранені - штаб
19 червня 2020, 18:21
ООС: на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення
19 червня 2020, 08:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »