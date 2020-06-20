В зоні ООС загострення, поранені двоє військових

Обстріли велися по всій лінії розмежування із надважкого озброєння

Обстріли велися по всій лінії розмежування із надважкого озброєння

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населеного пункту Оріхове противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю.

Поблизу Хутора Вільний ворог стріляв з артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, а також мінометів різних калібрів.

По околицях Новоолександрівки агресор вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Протягом години окупанти випустили 13 мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Новозванівки", - йдеться в повідомленні.

Захисників Троїцького ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів та стрілецької зброї, а по українських воїнах в населеному пункті Шуми агресор випустив 13 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Оборонців Попасної загарбники обстріляли з артилерійських систем 122 мм калібру, 120-ти та 82 мм мінометів і стрілецької зброї.

122-й калібр ворог застосував і по наших опорних пунктах в районі населеного пункту Золоте-4, а по Луганському задіяв міномети 82-го калібру. По околицях Новотошківського ворог випустив міни 120-го та 82-го калібру.

Поруч з Авдіївкою агресор стріляв із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Павлополя противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП і гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.