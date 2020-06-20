За минулу добу на Донбасі 8 обстрілів, двоє військових поранені

Вони підірвались на міні поблизу Новотошківського

Вони підірвались на міні поблизу Новотошківського

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Кримського противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По українських захисниках, які виконують завдання біля населеного пункту Шуми, ворог випустив 8 мін із мінометів калібру 82 мм.

Згодом загарбники неодноразово здійснили обстріли наших воїнів поблизу населеного пункту Оріхове, застосувавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - повідомили в штабі.

Військових ЗСУ на підступах до Хутора Вільний ворог двічі обстрілював з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а поблизу Славного противник відкривав вогонь із гранатометів.

Поблизу населеного пункту Новотошківське під час проведення інженерної дорозвідки в результаті розриву міни отримали поранення двоє військовослужбовців. Їм надали першу медичну допомогу та евакуювали. Стан їхнього здоров’я задовільний.

За даними розвідки, 19 червня українські воїни знищили двох та поранили щонайменше трьох окупантів.

Нагадаємо, 19 червня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.