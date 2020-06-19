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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 червня 2020, 18:21 3

В зоні ООС 5 обстрілів, двоє військових поранені - штаб

19 червня 2020, 18:21 3
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Під час проведення інженерної розвідки вони підірвалися на міні
Під час проведення інженерної розвідки вони підірвалися на міні
Фото: flickr
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19 червня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Кримського противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Шумів агресор обстріляв українських захисників із мінометів калібру 82 мм.

А по околицях населеного пункту Оріхове противник випустив 6 мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Біля Хутору Вільний ворог протягом години обстрілював позиції ЗСУ із мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

Під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське, в результаті розриву міни, отримали поранення двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", - повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Донбас ООС війна штаб АТО
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