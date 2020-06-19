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ООС: на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення
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19 червня 2020, 08:19 3

ООС: на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення

19 червня 2020, 08:19 3
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Окупанти 14 разів порушували "тишу"
Окупанти 14 разів порушували "тишу"
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики вели вогонь поблизу Авдіївки і Мар'їнки, Кримського і Оріхово. Стріляли з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Для здійснення заходів щодо відсічі і стримування збройної агресії наші воїни спритно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність", - відзначили в штабі ООС.

Згідно даних розвідки, українським військам вдалося знищити одну ворожу військову вантажівку і склад боєприпасів на мінометній позіі окупантів.

З початку поточної доби бойовики стріляли поблизу Кримського і на підступах до Шумів. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, добою раніше з боку окупантів зафіксовано 14 обстрілів, внаслідок яких загинув один український військовий.

ООС Донбас ОРДЛО бойовики обстріли поранення
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