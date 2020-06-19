ООС: на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення
За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Бойовики вели вогонь поблизу Авдіївки і Мар'їнки, Кримського і Оріхово. Стріляли з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.
Для здійснення заходів щодо відсічі і стримування збройної агресії наші воїни спритно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність", - відзначили в штабі ООС.
Згідно даних розвідки, українським військам вдалося знищити одну ворожу військову вантажівку і склад боєприпасів на мінометній позіі окупантів.
З початку поточної доби бойовики стріляли поблизу Кримського і на підступах до Шумів. Втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, добою раніше з боку окупантів зафіксовано 14 обстрілів, внаслідок яких загинув один український військовий.