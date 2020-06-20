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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 18:42 11

В зоне ООС обострение, ранены двое военных

20 июня 2020, 18:42 11
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Обстрелы велись по всей линии разграничения со сверхтяжелого вооружения
Обстрелы велись по всей линии разграничения со сверхтяжелого вооружения
Фото: flickr
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20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от населенного пункта Орехово противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.

Вблизи Хутора Вольный враг стрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, а также минометов различных калибров.

По окрестностям Новоалександровки агрессор вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение часа оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Новозвановка ", - говорится в сообщении.

Защитников Троицкого враг обстреливал из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в населенном пункте Шумы агрессор выпустил 13 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Защитников Попасной захватчики обстреляли из артиллерийских систем 122 мм калибра, 120-ти и 82 мм минометов и стрелкового оружия.

122-й калибр враг применил и по нашим опорным пунктам в районе населенного пункта Золотое-4, а по Луганскому задействовал минометы 82-го калибра. По окрестностям Новотошковского враг выпустил мины 120-го и 82-го калибра.

Рядом с Авдеевкой агрессор стрелял из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Павлополя противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

ООС война обстрел штаб АТО
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