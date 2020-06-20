В зоне ООС обострение, ранены двое военных

Обстрелы велись по всей линии разграничения со сверхтяжелого вооружения

Обстрелы велись по всей линии разграничения со сверхтяжелого вооружения

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от населенного пункта Орехово противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.

Вблизи Хутора Вольный враг стрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, а также минометов различных калибров.

По окрестностям Новоалександровки агрессор вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение часа оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Новозвановка ", - говорится в сообщении.

Защитников Троицкого враг обстреливал из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в населенном пункте Шумы агрессор выпустил 13 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Защитников Попасной захватчики обстреляли из артиллерийских систем 122 мм калибра, 120-ти и 82 мм минометов и стрелкового оружия.

122-й калибр враг применил и по нашим опорным пунктам в районе населенного пункта Золотое-4, а по Луганскому задействовал минометы 82-го калибра. По окрестностям Новотошковского враг выпустил мины 120-го и 82-го калибра.

Рядом с Авдеевкой агрессор стрелял из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Павлополя противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.