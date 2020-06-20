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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 15:24 9

В лікарнях Закарпаття бракує місць для хворих коронавірусом

20 червня 2020, 15:24 9
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В лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені
В лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені
Фото: flickr
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Збільшення кількості хворих на COVID-19 в Закарпатській області спричинило різке збільшення кількості госпіталізованих хворих.

Про це під час брифінгу повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, передає RegioNews.

В лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені. За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації", - розповів Поляк.

За його словами, в лікарнях першої хвилі мало приймають хворих, адже процес одужання йде важко, близько трьох тижнів триває лікування в стаціонарі.

На сьогодні, 20 червня, на ранок у лікарнях першої хвилі є 179 хворих. Учора виписано лише 11. Не виписуємо — отже, не маємо куди класти нових. Але в деяких районах — Хустському, Свалявському, Іршавському, вони також переповнені. На сьогодні є понад 30 хворих в кожній", - додав він.

Поляк також повідомив, що з 19 червня хворих на COVID-19 госпіталізують в районні лікарні.

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Нагадаємо, 20 червня в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало.

коронавірус Ужгород Закарпаття лікарі лікарні
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