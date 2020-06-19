Кум Єрмака збирає підписи за відставку голови комітету Ради з освіти - Гео Лерос

Депутата хотіли усунути за відмову підтримувати кандидатуру Шкарлета на посаду міністра

Депутата хотіли усунути за відмову підтримувати кандидатуру Шкарлета на посаду міністра

Фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді України почався збір підписів за відставку голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. Це нібито пов'язано з вчорашньою відмовою комітету підтримати призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

Як передає RegioNews, про це заявив народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті.

"Що зараз відбувається в парламенті? Представник "Велюру" в парламенті (Микола Тіщенко - ред.) збирає підписи за відставку голови комітету Бабака з-за того, що він відмовився підтримувати кандидатуру на посаду міністра освіти. Я не розумію, як можна голосувати за цю "відрижку" Табачника. Це неприпустимо. Я звертаюся до колег. З якою метою ви йшли в парламент? Ви хотіли, щоб вами пишалися ваші діти, рідні і вся країна. Але голосувати за цю кандидатуру - це бетонувати себе під поняття корупція", - заявив він з трибуни.

У свою чергу, Сергій Бабак підтвердив, що підписи про його відставку справді збиралися.

Можливо, це відбувається, оскільки я не підтримав цю кандидатуру. Або через те, що я є прихильником збереження ЗНО", - зазначив Бабак.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" не приймала рішення про підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. При цьому президент України Володимир Зеленський, який брав участь у засіданні фракції по відеозв'язку, просив монобільшість підтримати призначення.

Нагадаємо, раніше Гео Лерос неодноразово писав про нібито корупційних зв'язках поточного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Також він розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці і при чому тут Єрмак.