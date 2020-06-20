10:48  20 июня
За сутки в Украине 841 случай COVID-19, количество новых больных немного снизилось
21:35  19 июня
Вакарчук жалел о решении не идти в президенты – Кира Рудик
19:35  19 июня
Украина открыла все пункты пропуска на границе с Евросоюзом
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 10:26 1

За минувшие сутки на Донбассе 8 обстрелов, двое военных ранены

20 июня 2020, 10:26 1
Читайте також українською мовою
Они подорвались на мине вблизи Новотошковского
Они подорвались на мине вблизи Новотошковского
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Крымского противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По украинским защитникам, которые выполняют задачи у населенного пункта Шумы, враг выпустил 8 мин с минометов калибра 82 мм.

Впоследствии захватчики неоднократно совершили обстрелы наших воинов вблизи населенного пункта Орехово, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

Военных ВСУ на подступах к Хутору Вольному враг дважды обстреливал из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а вблизи Славного противник открывал огонь из гранатометов.

Вблизи населенного пункта Новотошковское при проведении инженерной доразведки в результате разрыва мины получили ранения двое военнослужащих. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

Напомним, 19 июня в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

ООС АТО Донбасс война штаб обстрел
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В зоне ООС 5 обстрелов, двое военных ранены - штаб
19 июня 2020, 18:21
ООС: на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение
19 июня 2020, 08:19
В зоне ООС семь обстрелов, обошлось без потерь - штаб
18 июня 2020, 18:03
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »