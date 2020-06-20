За минувшие сутки на Донбассе 8 обстрелов, двое военных ранены

Они подорвались на мине вблизи Новотошковского

Они подорвались на мине вблизи Новотошковского

Фото: flickr

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Крымского противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По украинским защитникам, которые выполняют задачи у населенного пункта Шумы, враг выпустил 8 мин с минометов калибра 82 мм.

Впоследствии захватчики неоднократно совершили обстрелы наших воинов вблизи населенного пункта Орехово, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

Военных ВСУ на подступах к Хутору Вольному враг дважды обстреливал из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а вблизи Славного противник открывал огонь из гранатометов.

Вблизи населенного пункта Новотошковское при проведении инженерной доразведки в результате разрыва мины получили ранения двое военнослужащих. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

Напомним, 19 июня в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.