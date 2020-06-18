19:41  18 червня
У ДБР розповіли про ще одну справу проти Порошенка
19:10  18 червня
На Закарпатті посилили карантин
11:39  18 червня
Рада не підтримала програму діяльності уряду: не вистачило голосів
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 червня 2020, 18:03 5

В зоні ООС сім обстрілів, обійшлося без втрат - штаб

18 червня 2020, 18:03 5
Читайте также на русском языке
Минулої доби було поранено одного російського загарбника
Минулої доби було поранено одного російського загарбника
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

18 червня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Мар’їнки загарбники вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. В районі Авдіївки ворог застосував проти українських воїнів гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Також поблизу Кримського противник випустив 7 мін із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Поруч із населеним пунктом Оріхове російські найманці тричі відкривали вогонь по українських захисниках з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 14 обстрілів, внаслідок яких загинув один український військовий.

ООС війна обстріли штаб АТО звіт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Загострення на Донбасі: загинув один український військовий, ще двоє - поранені
18 червня 2020, 08:19
В зоні ООС тривають обстріли, один військовий загинув
17 червня 2020, 18:18
Обстріли на Донбасі: поранений ще один український військовий
17 червня 2020, 08:20
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Порошенко, Зеленський чи друг Коломойського Палиця: хто буде хазяйнувати у Рівному
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Всі блоги »