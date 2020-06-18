В зоні ООС сім обстрілів, обійшлося без втрат - штаб

Минулої доби було поранено одного російського загарбника

Минулої доби було поранено одного російського загарбника

Фото: flickr

18 червня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Мар’їнки загарбники вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. В районі Авдіївки ворог застосував проти українських воїнів гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Також поблизу Кримського противник випустив 7 мін із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Поруч із населеним пунктом Оріхове російські найманці тричі відкривали вогонь по українських захисниках з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 14 обстрілів, внаслідок яких загинув один український військовий.