НАЗК виявило численні порушення у фінансових звітах політичних партій

До Національного агентства викликали для надання пояснень керівників 23 політичних партій

До Національного агентства викликали для надання пояснень керівників 23 політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами аналізу звітів політичних партій виявило чисельні ознаки порушень, через що викликає для надання пояснень 23 керівників політичних партій.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За результатами аналізу звітів політичних партій за IV квартал 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило чисельні ознаки порушень”, — сказано у повідомленні.

Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності НАЗК запрошує керівників 23 політичних партій для надання пояснень з 22 по 25 червня 2020 року.

Також для надання пояснень запрошується кандидат в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 Денис Шейбут у зв’язку з можливим порушенням строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду.

Нагадаємо, раніше Геннадій Москаль заявив, що доходи із декларації Геруса неможливо отримати законним шляхом