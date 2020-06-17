Доходи із декларації Геруса неможливо отримати законним шляхом

8 травня я, як голова ГО "Народ України проти корупції", зробив офіційне повідомлення на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Андрієм Герусом.

8 травня я, як голова ГО "Народ України проти корупції", зробив офіційне повідомлення на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Андрієм Герусом.

В діях цього "політика" вбачаються ознаки співпраці з російськими спецслужбами, які, серед іншого, поставили за мету знищити енергетичну систему України. Відкрити справу за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу України) вдалося лише за допомогою судового рішення. За це передбачено позбавлення волі від 12 до 15 років.

Нажаль, подальші події лише підтверджують підозри в злочинній діяльності Геруса.

Зокрема, були оприлюднені корупційні схеми на ринку електроенергії, які призвели до багатомільйонного пограбування державних підприємств та фінансових збитків для українських електрогенеруючих компаній.

Зокрема, жертвами Геруса та його спільників стали столичне комунальне підприємство "Київтеплоенерго" та АТ "Укрзалізниця", які пограбовано на 320 млн. грн. А це вже стаття 364 та 191 ККУ.

Зрозуміло, що протиправні дії Геруса мали відбитися на його статках. Саме на такі думки наштовхує його декларація. В 2014 році на банківських рахунках Геруса було лише 3 306 000 грн, а вже зараз - 23 000 000 грн, 312 000 дол. США, 10 500 евро, 3000 фунтів стерлінгів. А ще готівкою він декларує 185 000 дол. США та 45 000 євро. Є всі підстави припускати, що Герус набув активи, які значно перевищують його законні доходи. Тож я знову звернувся до Генеральної прокуратури та НАЗК.

А поки вони там думають, хочу "привітати" депутата Андрія Геруса з Днем Росії, який відзначався 12 червня.

Принаймні свої подарунки до цього "свята" я йому вже зробив.