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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 июня 2020, 20:15 5

НАПК выявило многочисленные нарушения в финотчетах политических партий

19 июня 2020, 20:15 5
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В Национальное агентство вызвали для дачи объяснений руководителей 23 политических партий
В Национальное агентство вызвали для дачи объяснений руководителей 23 политических партий
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам анализа отчетов политических партий выявило многочисленные признаки нарушений, за что вызывает для дачи объяснений 23 руководителей политических партий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу НАПК.

По результатам анализа отчетов политических партий за IV квартал 2019 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило многочисленные признаки нарушений”, — сказано в сообщении.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности НАЗК приглашает руководителей 23 политических партий для предоставления объяснений с 22 по 25 июня 2020 года.

Также для дачи объяснений приглашается кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 179 Денис Шейбут в связи с возможным нарушением сроков представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда.

Напомним, ранее Геннадий Москаль заявил, что доходы из декларации Геруса невозможно получить законным путем

НАПК партии отчет нарушения закон финансирование финансы
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