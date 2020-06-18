Невчасно подав декларацію: на Черкащині оштрафували депутата
Він не зміг обгрунтувати своє порушення поважними причинами
Він не зміг обгрунтувати своє порушення поважними причинами
Суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення депутата місцевої ради Тальнівського району, який несвоєчасно подав до НАЗК щорічну декларацію про доходи.
Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.
На нього було накладено стягнення у вигляді штрафу розміром 850 грн.
Прокуратурою забезпечено участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, за ч. 1 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) КУпАП", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що судове рішення ще не набрало законної сили.
Нагадаємо, 153 народні депутати фракції "Слуга Народу" є мільйонерами відповідно до даних їхніх декларацій.
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