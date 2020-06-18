Невчасно подав декларацію: на Черкащині оштрафували депутата

Він не зміг обгрунтувати своє порушення поважними причинами

Він не зміг обгрунтувати своє порушення поважними причинами

Фото: flickr

Суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення депутата місцевої ради Тальнівського району, який несвоєчасно подав до НАЗК щорічну декларацію про доходи.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews. На нього було накладено стягнення у вигляді штрафу розміром 850 грн. Прокуратурою забезпечено участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, за ч. 1 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) КУпАП", - йдеться в повідомленні. У відомстві додали, що судове рішення ще не набрало законної сили. Нагадаємо, 153 народні депутати фракції "Слуга Народу" є мільйонерами відповідно до даних їхніх декларацій.

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