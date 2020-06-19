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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 18:21 3

В зоне ООС 5 обстрелов, двое военных ранены - штаб

19 июня 2020, 18:21 3
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При проведении инженерной разведки они подорвались на мине
Фото: flickr
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19 июня в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Крымского противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Шумов агрессор обстрелял украинских защитников с минометов калибра 82 мм.

А по окрестностям населенного пункта Орехово противник выпустил 6 мин из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм.

У Хутору Вольного враг в течение часа обстреливал позиции ВСУ с минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Донбасс ООС война штаб АТО
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