В зоне ООС 5 обстрелов, двое военных ранены - штаб

При проведении инженерной разведки они подорвались на мине

При проведении инженерной разведки они подорвались на мине

Фото: flickr

19 июня в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Крымского противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Шумов агрессор обстрелял украинских защитников с минометов калибра 82 мм.

А по окрестностям населенного пункта Орехово противник выпустил 6 мин из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм.

У Хутору Вольного враг в течение часа обстреливал позиции ВСУ с минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.