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18 червня 2020, 08:19 2

Загострення на Донбасі: загинув один український військовий, ще двоє - поранені

18 червня 2020, 08:19 2
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Окупанти застосовували важке озброєння
Окупанти застосовували важке озброєння
Фото: з відкритих джерел
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За останню добу обстановка в зоні проведення Операції об'єднаних сил загострилася. З боку окупантів зафіксовано 14 обстрілів, внаслідок яких загинув один український військовий.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстріли велися біля Горіхового, Кримського, недалеко Шумів, біля Луганського, Опитного, Водяного, поблизу Пищевика, Авдіївки, Попасної, Новотроїцького, Пісків і Невельського.

Наголошується, що окупаційні війська застосували міномети калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатомети, кулемети, снайперське і стрілецьку зброю. У відповідь українські війська придушили агресію бойовиків. Розвідка повідомила, що одного окупанта поранили.

На жаль, в результаті обстрілу ворожих один наш захисник загинув, один поранений ще один воїн отримав бойове поранення", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби нових обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, днями раніше збройні формування РФ 9 разів порушували режим "тиші" на Донбасі. Внаслідок обстрілу ворожих поранений один український військовослужбовець.

ООС Донбас ОРДЛО бойовики поранення обстріли
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