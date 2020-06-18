Загострення на Донбасі: загинув один український військовий, ще двоє - поранені

Окупанти застосовували важке озброєння

Окупанти застосовували важке озброєння

Фото: з відкритих джерел

За останню добу обстановка в зоні проведення Операції об'єднаних сил загострилася. З боку окупантів зафіксовано 14 обстрілів, внаслідок яких загинув один український військовий.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстріли велися біля Горіхового, Кримського, недалеко Шумів, біля Луганського, Опитного, Водяного, поблизу Пищевика, Авдіївки, Попасної, Новотроїцького, Пісків і Невельського.

Наголошується, що окупаційні війська застосували міномети калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатомети, кулемети, снайперське і стрілецьку зброю. У відповідь українські війська придушили агресію бойовиків. Розвідка повідомила, що одного окупанта поранили.

На жаль, в результаті обстрілу ворожих один наш захисник загинув, один поранений ще один воїн отримав бойове поранення", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби нових обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, днями раніше збройні формування РФ 9 разів порушували режим "тиші" на Донбасі. Внаслідок обстрілу ворожих поранений один український військовослужбовець.