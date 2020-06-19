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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 17:48 5

Правительство выделило средства медикам, которые работают с больными на COVID-19

19 июня 2020, 17:48 5
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Врачи будут получать доплату в размере 70%
Врачи будут получать доплату в размере 70%
Фото: Кабмин
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Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому, с 1 сентября по 31 декабря 2020 медики, которые борются с COVID-19, будут получать доплаты к заработной плате.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу, а специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты.

Кроме того, для младших медсестер предусмотрены доплаты в размере 25% минимальной зарплаты.

Мы планируем осуществить это повышение с 1 сентября этого года. Это самое малое, что мы могли сделать в этом году. Также мы будем повышать минимальную заработную плату, то есть соответственно будут увеличиваться и выплаты врачам тоже", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме повышения зарплат для медиков, правительство планирует изменить тарифы, по которым происходит лечение.

Имеется в виду, что государство будет тратить больше средств на пациентов и врачам не надо будет экономить на лечении украинцев", - сказал Шмыгаль.

Суммарно в 2020 году на доплаты медикам планируют выделить финансирование в почти 8 млрд гривен.

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коронавирус Кабмин выплаты медики Денис Шмыгаль
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