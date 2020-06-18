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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 червня 2020, 18:30 6

Чиновників Міноборони підозрюють в розкраданні 11,2 млн грн при будівництві казарм

18 червня 2020, 18:30 6
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Вони складали і видавали фальшиві документи
Вони складали і видавали фальшиві документи
Фото: ДБР
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Слідчі ДБР повідомили про підозру двом чиновникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та директору одного з приватних підприємств у заволодінні бюджетними коштами під час будівництва казарм.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

В період з квітня 2018 по квітень 2019 року директор підприємства, директор підприємства-субпідрядника і посадові особи заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 11 169 994,25 грн.

Вони складали і видавали фальшиві документи під час будівництва казарм у військовому містечку селища Чорноморське Одеської області.

Посадові особи Міноборони підписували акти виконаних робіт і перераховували бюджетні кошти на підконтрольну комерційну структуру за фактично невиконані роботи з будівництва казарм поліпшеного планування у військовому містечку", - йдеться в повідомленні.

Фігурантів підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєним в особливо великих розмірах.

Їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали родича чиновника КМДА на хабарі у $15 тисяч.

ДБР Одеса Міноборони корупція
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