Чиновників Міноборони підозрюють в розкраданні 11,2 млн грн при будівництві казарм
Слідчі ДБР повідомили про підозру двом чиновникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та директору одного з приватних підприємств у заволодінні бюджетними коштами під час будівництва казарм.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.
В період з квітня 2018 по квітень 2019 року директор підприємства, директор підприємства-субпідрядника і посадові особи заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 11 169 994,25 грн.
Вони складали і видавали фальшиві документи під час будівництва казарм у військовому містечку селища Чорноморське Одеської області.
Посадові особи Міноборони підписували акти виконаних робіт і перераховували бюджетні кошти на підконтрольну комерційну структуру за фактично невиконані роботи з будівництва казарм поліпшеного планування у військовому містечку", - йдеться в повідомленні.
Фігурантів підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєним в особливо великих розмірах.
Їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
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