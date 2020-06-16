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16 червня 2020, 19:08 8

Назара Холодницького завтра можуть відсторонити від посади

16 червня 2020, 19:08 8
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Стосовно керівника САП відкрили дисциплінарне провадження
Стосовно керівника САП відкрили дисциплінарне провадження
Фото: Назар Холодницький Facebook
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Завтра, 17 червня, кадрова комісія розгляне питання про відсторонення Назара Холодницького від посади.

Відповідний документ опублікував у Facebook сам Холодницький, пише RegioNews.

На засіданні комісії, яке відбудеться о 10 год. 17.06.2020 р., розглядатиметься клопотання про відсторонення вас від займаної посади до завершення дисциплінарного провадження", - йдеться у документі.

Керівник САП має право надавати свої пояснення і залучити до цього процесу захисника.

У документі записано також, що висновки службового розслідування відносно очільника САП мають гриф "для службового користування".

Ну що ж... Може хоч завтра дізнаюсь в чому суть і чому все так секретно...

Опубліковано Назаром Холодницьким Вівторок, 16 червня 2020 р.

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що службове розслідування стосовно Холодницького виявило факти порушення вимог Кримінального процесуального кодексу, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

26 травня Венедіктова оприлюднила відеозвернення, в якому заявила про бездіяльність САП і підкреслила, що це вимагає негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, в якому зазначили, що генпрокурор не має права давати вказівки прокурорам САП, а також спростували її заяви щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП в ряді проваджень.

Назар Холодницький Ірина Венедіктова САП Офіс генпрокурора комісія посада розслідування
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