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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 13:36 11

У Павлограді СБУ викрила розкрадання понад 2,5 мільйона гривень

16 червня 2020, 13:36 11
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Підприємство із Нікополя провело неякісні роботи із реконструкції центральної площі міста
Підприємство із Нікополя провело неякісні роботи із реконструкції центральної площі міста
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила керівника компанії-підрядника, який причетний до розкрадання бюджетних грошей під час реконструкції Соборної площі у Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За версією слідства, в кінці 2019 року підприємство із Нікополя перемогло у тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі Павлограда на суму понад 17,5 мільйона гривень.

Однак вже в січні 2020 року ОДА розірвала договір із фірмою.

Представники компанії, зокрема, порушили встановлені терміни ремонтних робіт і не завершили їх у повному обсязі. При цьому підрядникам з обласного бюджету було перераховано майже 6 мільйонів гривень. За попередніми даними досудового розслідування, сума збитків становить понад 2,5 мільйона гривень", - повідомили в СБУ.

Відкрита кримінальна справа за фактом привласнення і розтрати майна, керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру.

Нагадаємо, слідчі ДБР затримали начальника сектора кримінальної поліції одного з відділень Нікопольського відділу ГУ Нацполіції за отримання хабара у розмірі 5000 доларів.

Павлоград СБУ корупція бюджет
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