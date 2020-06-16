У Павлограді СБУ викрила розкрадання понад 2,5 мільйона гривень

Підприємство із Нікополя провело неякісні роботи із реконструкції центральної площі міста

Підприємство із Нікополя провело неякісні роботи із реконструкції центральної площі міста

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила керівника компанії-підрядника, який причетний до розкрадання бюджетних грошей під час реконструкції Соборної площі у Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За версією слідства, в кінці 2019 року підприємство із Нікополя перемогло у тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі Павлограда на суму понад 17,5 мільйона гривень.

Однак вже в січні 2020 року ОДА розірвала договір із фірмою.

Представники компанії, зокрема, порушили встановлені терміни ремонтних робіт і не завершили їх у повному обсязі. При цьому підрядникам з обласного бюджету було перераховано майже 6 мільйонів гривень. За попередніми даними досудового розслідування, сума збитків становить понад 2,5 мільйона гривень", - повідомили в СБУ.

Відкрита кримінальна справа за фактом привласнення і розтрати майна, керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру.

Нагадаємо, слідчі ДБР затримали начальника сектора кримінальної поліції одного з відділень Нікопольського відділу ГУ Нацполіції за отримання хабара у розмірі 5000 доларів.