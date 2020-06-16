У Павлограді СБУ викрила розкрадання понад 2,5 мільйона гривень
Служба безпеки України викрила керівника компанії-підрядника, який причетний до розкрадання бюджетних грошей під час реконструкції Соборної площі у Павлограді Дніпропетровської області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За версією слідства, в кінці 2019 року підприємство із Нікополя перемогло у тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі Павлограда на суму понад 17,5 мільйона гривень.
Однак вже в січні 2020 року ОДА розірвала договір із фірмою.
Представники компанії, зокрема, порушили встановлені терміни ремонтних робіт і не завершили їх у повному обсязі. При цьому підрядникам з обласного бюджету було перераховано майже 6 мільйонів гривень. За попередніми даними досудового розслідування, сума збитків становить понад 2,5 мільйона гривень", - повідомили в СБУ.
Відкрита кримінальна справа за фактом привласнення і розтрати майна, керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру.
Нагадаємо, слідчі ДБР затримали начальника сектора кримінальної поліції одного з відділень Нікопольського відділу ГУ Нацполіції за отримання хабара у розмірі 5000 доларів.