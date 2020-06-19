Харківський аеропорт відкрився для обслуговування міжнародних рейсів

Вже прийняли перші рейси з Білорусі

Вже прийняли перші рейси з Білорусі

Фото: з відкритих джерел

З 19 червня відновив роботу в напрямку міжнародних рейсів аеропорт "Харків".

Як передає RegioNews, про це свідчать дані онлайн-табло аеропорту.

Так, аеропорт вже прийняв і відправив рейси Belavia і Etihad Airways за напрямком до столиці Білорусі.

Крім цього, ввечері очікується прибуття літака Wizz Air з Будапешта, а також його виліт у зворотному напрямку.

Нагадаємо, харківський аеропорт не приймав міжнародні рейси з 25 березня, коли його робота була припинена у зв'язку з карантином через епідемію коронавіруса COVID-19. Він був закритий для прийому і відправлення регулярних рейсів.

Раніше про скасування всіх міжнародних рейсів заявляв аеропорт "Київ".

Крім цього, всі рейси з Києва до липня скасувала Польща.

Також, незважаючи на відновлення роботи, аеропорт "Бориспіль" планує скоротити до кінця року 700 працівників з-за падіння доходів.