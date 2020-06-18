Несвоевременно подал декларацию: в Черкасской области оштрафовали депутата

Он не смог обосновать свое нарушение уважительными причинами

Он не смог обосновать свое нарушение уважительными причинами

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Суд признал виновным в совершении административного правонарушения депутата местного совета Тальновского района, который несвоевременно подал в НАПК ежегодную декларацию о доходах.

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews. На него было наложено взыскание в виде штрафа в размере 850 грн. Прокуратурой обеспечено участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, связанное с коррупцией, по ч. 1 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) КУоАП", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что судебное решение еще не вступило в законную силу. Напомним, 153 народных депутата фракции "Слуга Народа" являются миллионерами согласно данных их деклараций.

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