Кожен другий нардеп від "Слуги народу" є мільйонером – КВУ

Разом 247 народних депутатів "Слуги Народу" задекларували понад мільярд гривень

Разом 247 народних депутатів "Слуги Народу" задекларували понад мільярд гривень

153 народні депутати фракції «Слуга Народу» є мільйонерами відповідно до даних їхніх декларацій. Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, мільйонером є кожен другий депутат монобільшості.

Про це інформує RegioNews з посиланням на Комітет виборців України.

Як повідомили у КВУ, такі дані відображені в деклараціях народних депутатів, доступних на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

У ТОП10 найбагатших "Слуг Народу":

Олег Воронько – задекларував 123 млн. грн.;

Олександр Сова – 79 млн. грн.;

Андрій Герус – 38 млн. грн.;

Роман Мулик – 24 млн. грн.;

Остап Шипайло – 22 млн. грн.;

Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;

Олександр Трухін – 21 млн. грн.;

Давид Арахамія – 21 млн. грн.;

Гео Лерос – 20 млн. грн.;

Артем Культенко – 19 млн. грн.

Найменше коштів серед депутатів "Слуги Народу" задекларували Сергій Колебошин (75 тисячі грн.), Єлизавета Богуцька (66 тисяч), Орест Саламаха (62 тисячі), Юлія Овчинникова (55 тисяч) та Анатолій Драбовський (16 тисяч).

Разом 247 народних депутатів "Слуги Народу" задекларували 1,1 млрд. грн, причому 90% цих коштів – готівка.

КВУ: половина фракції "Слуга Народу" – мільйонери 153 народні депутати фракції "Слуга Народу" є мільйонерами відповідно... Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Понеділок, 15 червня 2020 р.

КВУ пояснив, що при підрахунку враховувалися лише грошові активи депутатів: готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках. Нерухомість та інші цінні активи до уваги не бралися. Також не враховувалися грошові активи, які перебувають у власності дружин або чоловіків депутатів та їх сумісні кошти. Позичені кошти також не враховувалися. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках було переведено в гривневий еквівалент.

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман отримав чверть мільйона стипендії як "почесний громадянин Харкова"