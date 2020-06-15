15:44  15 червня
Кожен другий нардеп від "Слуги народу" є мільйонером – КВУ
11:11  15 червня
У Києві під будівлею КМДА велосипедисти влаштували "лежачий протест"
13:47  15 червня
Тимошенко заявила про підтримку Ляшка на довиборах у 208 окрузі
UA | RU
UA | RU
15 червня 2020, 15:44 33

Кожен другий нардеп від "Слуги народу" є мільйонером – КВУ

15 червня 2020, 15:44 33
Читайте также на русском языке
Разом 247 народних депутатів "Слуги Народу" задекларували понад мільярд гривень
Разом 247 народних депутатів "Слуги Народу" задекларували понад мільярд гривень
Читайте также
на русском языке

153 народні депутати фракції «Слуга Народу» є мільйонерами відповідно до даних їхніх декларацій. Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, мільйонером є кожен другий депутат монобільшості.

Про це інформує RegioNews з посиланням на Комітет виборців України.

Як повідомили у КВУ, такі дані відображені в деклараціях народних депутатів, доступних на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

У ТОП10 найбагатших "Слуг Народу":

Олег Воронько – задекларував 123 млн. грн.;
Олександр Сова – 79 млн. грн.;
Андрій Герус – 38 млн. грн.;
Роман Мулик – 24 млн. грн.;
Остап Шипайло – 22 млн. грн.;
Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;
Олександр Трухін – 21 млн. грн.;
Давид Арахамія – 21 млн. грн.;
Гео Лерос – 20 млн. грн.;
Артем Культенко – 19 млн. грн.

Найменше коштів серед депутатів "Слуги Народу" задекларували Сергій Колебошин (75 тисячі грн.), Єлизавета Богуцька (66 тисяч), Орест Саламаха (62 тисячі), Юлія Овчинникова (55 тисяч) та Анатолій Драбовський (16 тисяч).

Разом 247 народних депутатів "Слуги Народу" задекларували 1,1 млрд. грн, причому 90% цих коштів – готівка.

КВУ: половина фракції "Слуга Народу" – мільйонери 153 народні депутати фракції "Слуга Народу" є мільйонерами відповідно...

Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Понеділок, 15 червня 2020 р.

КВУ пояснив, що при підрахунку враховувалися лише грошові активи депутатів: готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках. Нерухомість та інші цінні активи до уваги не бралися. Також не враховувалися грошові активи, які перебувають у власності дружин або чоловіків депутатів та їх сумісні кошти. Позичені кошти також не враховувалися. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках було переведено в гривневий еквівалент.

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман отримав чверть мільйона стипендії як "почесний громадянин Харкова"

Слуга народа нардепи Верховна Рада декларацїї КВУ мільйонер
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуга народу" готується до місцевих виборів: вже почав роботу центральний штаб
15 червня 2020, 10:11
"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті
14 червня 2020, 15:54
Нардеп зі "Слуги народу" захворів на коронавірус
14 червня 2020, 11:33
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Всі блоги »