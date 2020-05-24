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"Нацкорпус" звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на діяльність ОПЗЖ
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 10:13 17

"Нацкорпус" звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на діяльність ОПЗЖ

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24 травня 2020, 10:13 17
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На думку "Національного корпусу", діяльність ОПЗЖ загрожує територіальній цілісності України
Фото: Нацкорпус України
На думку "Національного корпусу", діяльність ОПЗЖ загрожує територіальній цілісності України

"Національний Корпус" вимагає від Мін'юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією "Опозиційна платформа – За життя" державної зради і вимагає від СБУ почати провадження проти керівників цієї політсили.

Про це повідомляється на сайті "Нацкорпуса", пише RegioNews.

Ми, "Національний Корпус", вже подали відповідну заяву в СБУ з вимогою почати виробництво проти керівників ОПЗЖ і в Мін'юст з позовом до суду за фактом вчинення партією державної зради", – йдеться в заяві організації.

Лідер "Нацкорпуса" Андрій Білецький особисто звернувся до голови СБУ Івану Баканову і міністру юстиції України Денису Малюське з вимогою відреагувати на діяльність ОПЗЖ, яка, на його думку, загрожує територіальній цілісності України.

Нагадаємо, вчора У Києві біля офісу глави партії "Опозиційна платформа - За життя", нардепа Віктора Медведчука стався вибух. НП стало результатом акції, яку проводили активісти "Нацкорпуса".

Пізніше полиция відкрила провадження за акції під офісом Медведчука.


ОПЗЖ Нацкорпус суд позов СБУ держзрада
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