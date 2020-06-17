У Києві викрили "бізнес" з легалізації іноземних злочинців

Підпільний "паспортний стіл" працював у Броварах

Підпільний "паспортний стіл" працював у Броварах

На Київщині Служба безпеки викрила факти незаконної легалізації в Україні іноземців, у тому числі злочинців, які перебувають у міжнародному розшуку.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Організував нелегальний "бізнес" раніше судимий за тяжкі злочини мешканець столиці.

Через зв’язки у кримінальних колах чоловік скуповував крадені документи та переробляв їх під нових власників: змінював персональні дані та вклеював чужі фото. Вартість підробок становила від 600 до 4000 доларів США.

Замовниками "натуралізації" були в основному вихідці з азійських країн, термін перебування яких в Україні закінчився, та розшукувані злочинці.

Затримали правопорушника у Шевченківському районі столиці під час продажу біометричного закордонного паспорта черговому клієнту за $1100. Раніше правоохоронці задокументували отримання ним $2 тисячі за виготовлення підробленого водійського посвідчення та паспорта громадянина України.

Незадовго до викриття зловмисник отримав замовлення на виготовлення документів для групи екстремістів, які планували виїхати через Україну до ЄС.

Під час обшуків у підпільній майстерні в Броварах та в автомобілі затриманого правоохоронці вилучили ще 4 примірники готових до збуту фальшивих водійських посвідчень, бланки паспортів, свідоцтва про зміну імені, печатки вітчизняних та іноземних державних установ, комп’ютерну техніку.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, задіяні у протиправній діяльності.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, стало відомо, що в Україні викрили угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ