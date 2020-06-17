У Чернівцях послабили карантин: що відомо
У Чернівцях міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення пом'якшила карантинні обмеження у місті.
Про це повідомляє Суспільне Буковини, передає RegioNews.
На засіданні міської комісії також розширили перелік пасажирів, які можуть скористатися спецперевезеннями у громадському транспорті.
У громадському транспорті зможуть їздити ветерани АТО, учасники бойових дій, члени сім'ї загиблих військовослужбовців, люди з інвалідністю та діти віком до 10 років у супроводі батьків.
Парки атракціонів, сауни та лазні зможуть відновити роботу з дотриманням санітарних вимог.
Відомо, що Чернівецька область залишається лідером серед регіонів України за кількістю встановлених випадків зараження коронавірусів. Станом на ранок 17 червня, в області зафіксовано 4082 випадків захворювання.
Нагадаємо, на Прикарпатті вимагають відновити роботу закладів фізкультури і спорту.