У Чернівцях послабили карантин: що відомо

Дозволили роботу лазень, саун та атракціонів

Дозволили роботу лазень, саун та атракціонів

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У Чернівцях міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення пом'якшила карантинні обмеження у місті.

Про це повідомляє Суспільне Буковини, передає RegioNews.

На засіданні міської комісії також розширили перелік пасажирів, які можуть скористатися спецперевезеннями у громадському транспорті.

У громадському транспорті зможуть їздити ветерани АТО, учасники бойових дій, члени сім'ї загиблих військовослужбовців, люди з інвалідністю та діти віком до 10 років у супроводі батьків.



Парки атракціонів, сауни та лазні зможуть відновити роботу з дотриманням санітарних вимог.

Відомо, що Чернівецька область залишається лідером серед регіонів України за кількістю встановлених випадків зараження коронавірусів. Станом на ранок 17 червня, в області зафіксовано 4082 випадків захворювання.

Нагадаємо, на Прикарпатті вимагають відновити роботу закладів фізкультури і спорту.