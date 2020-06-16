Назара Холодницкого завтра могут отстранить от должности

В отношении руководителя САП открыли дисциплинарное производство

В отношении руководителя САП открыли дисциплинарное производство

Фото: Назар Холодницкий Facebook

Завтра, 17 июня, кадровая комиссия рассмотрит вопрос об отстранении Назара Холодницкого от должности.

Соответствующий документ опубликовал в Facebook сам Холодницкий, пишет RegioNews.

На заседании комиссии, которое состоится в 10 час. 17.06.2020 г., будет рассматриваться ходатайство об отстранении вас от занимаемой должности до завершения дисциплинарного производства", - говорится в документе.

Руководитель САП имеет право давать свои объяснения и привлечь к данному процессу защитника.

В документе записано также, что выводы служебного расследования в отношении главы САП имеют гриф "для служебного пользования".

Ну що ж... Може хоч завтра дізнаюсь в чому суть і чому все так секретно... Опубліковано Назаром Холодницьким Вівторок, 16 червня 2020 р.

Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что служебное расследование в отношении Холодницкого выявило факты нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, Закона "О прокуратуре" и Положение о Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

26 мая Венедиктова обнародовала видеообращение, в котором заявила о бездействии САП и подчеркнула, что это требует немедленного реагирования.

По словам генпрокурора, изучение состояния организации расследования уголовных производств свидетельствует о многочисленных нарушениях и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

В ответ прокуроры опубликовали открытое письмо, в котором отметили, что генпрокурор не имеет права давать указания прокурорам САП, а также опровергли его заявления относительно недостатков в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств.