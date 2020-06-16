Запобіжний захід Порошенку обиратиме одіозний суддя Сергій Вовк

Служитель Феміди відомий зокрема тим, що відправив до в`язниці Юрія Луценка

Служитель Феміди відомий зокрема тим, що відправив до в`язниці Юрія Луценка

Фото: Укрінформ

Про це свідчить сповіщення, яке оприлюднили адвокати Порошенка на брифінгу, пише RegioNews.

Клопотання розписане на суддю Вовка, що нас абсолютно не дивує. Про суддю Вовка існує циркулююча серед юристів думка, що він пов'язаний з Офісом президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він відновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення по попередніми клопотанням ДБР в рамках серії справ проти Порошенка", - наголосив адвокат Ілля Новіков.

Суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий, зокрема, тим, що відправив у в'язницю Юрія Луценка; дозволив колишньому заступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову стягнути з держави 7 млн грн за шкоду репутації.

У грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення про запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО, а Яну Дугар – під домашній арешт.

18 червня Переський суд обиратиме запобіжний захід для Петра Порошенка 18 червня Печерський суд обиратиме запобіжний захід Петро Порошенко. Справу проти п'ятого Президента розглядатиме суддя Вовк, відомий дуже одіозними рішеннями. Дивіться коментарі на цю тему від адвоката Порошенка – Іллі Новікова. Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 16 червня 2020 р.

Нагадаємо, 18 червня, на засіданні Печерського суду Офіс генпрокурора проситиме для Петра Порошенка арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави.

Адвокати наголосили, що Порошенко прибуде до суду, попри смерть його батька.