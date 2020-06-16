На Дніпропетровщині за отримання хабара затримали начальника сектора кримінальної поліції
Слідчі ДБР затримали начальника сектора кримінальної поліції одного з відділень Нікопольського відділу ГУ Нацполіції за отримання хабара у розмірі 5000 доларів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.
За попередніми даними, правоохоронець вимагав та отримав від фігуранта кримінального провадження $5 тисяч.
За хабар він обіцяв вплинути на уповноважених посадових осіб для перекваліфікації злочину і призначення покарання без реального позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Слідчі ДБР поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після отримання ним неправомірної вигоди.
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що у Києві на хабарі затримали проректора університету.
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