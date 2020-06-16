На Дніпропетровщині за отримання хабара затримали начальника сектора кримінальної поліції

За хабар він обіцяв вплинути на уповноважених посадових осіб з метою уникнення тюремного терміну

За хабар він обіцяв вплинути на уповноважених посадових осіб з метою уникнення тюремного терміну

Фото: ДБР

Слідчі ДБР затримали начальника сектора кримінальної поліції одного з відділень Нікопольського відділу ГУ Нацполіції за отримання хабара у розмірі 5000 доларів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередніми даними, правоохоронець вимагав та отримав від фігуранта кримінального провадження $5 тисяч.

За хабар він обіцяв вплинути на уповноважених посадових осіб для перекваліфікації злочину і призначення покарання без реального позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після отримання ним неправомірної вигоди.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві на хабарі затримали проректора університету.

Читайте також: Хабар у $6 млн: суд заарештував всіх трьох фігурантів справи