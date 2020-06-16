На Ровенщине полиция изъяла партию янтаря стоимостью 1,2 млн долларов
16 июня сотрудники Нацполиции Ровенской области провели обыски у местных жителей, которые организовали скупку незаконно добытого янтаря.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, передает RegioNews.
Правоохранители изъяли янтарь-сырец различной фракции весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов.
Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на черном рынке начинается от 10 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Подозреваемые занимались экспортом янтаря за пределы страны вне таможенного контроля. При экспорте они использовали поддельные документы о его происхождении.
Напомним, 15 июня в городе Коростень Житомирской области сотрудники СБУ провели обыски у местного жителя, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.