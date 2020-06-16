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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 14:48 8

На Ровенщине полиция изъяла партию янтаря стоимостью 1,2 млн долларов

16 июня 2020, 14:48 8
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Общий вес изъятого янтаря составляет 858 кг
Общий вес изъятого янтаря составляет 858 кг
Фото: Нацполиция
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16 июня сотрудники Нацполиции Ровенской области провели обыски у местных жителей, которые организовали скупку незаконно добытого янтаря.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, передает RegioNews.

Правоохранители изъяли янтарь-сырец различной фракции весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов.

Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на черном рынке начинается от 10 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Подозреваемые занимались экспортом янтаря за пределы страны вне таможенного контроля. При экспорте они использовали поддельные документы о его происхождении.

Напомним, 15 июня в городе Коростень Житомирской области сотрудники СБУ провели обыски у местного жителя, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.

криминал полиция задержание Ровно янтарь
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